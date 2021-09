Legabasket: rivedere la capienza al 35%, Grassi: «Nessun limite con il Green Pass»

La Assemblea della Lega Basket (nella foto il presidente Gandini) che si è riunita oggi in video conferenza ha ribadito la linea già espressa in più occasioni in merito alla richiesta al Governo di rivedere il limite di capienza del 35% attualmente previsto per i palasport, confermando la assoluta necessità di giungere prima possibile ad una apertura totale degli impianti al chiuso per i possessori del Green Pass.

Sull'argomento ha commentato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi: 𝐼𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙'𝐴𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐿𝐵𝐴, 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑟𝑖𝑏𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑙'𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜. 𝐿'𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠, 𝑒 𝑙𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒, 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑎𝐵𝑎𝑟𝑏𝑢𝑡𝑜, 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑙'𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐴𝑢𝑠𝑝𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑛'𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒, 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑑 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑒𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡.