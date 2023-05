Logan va a Cantù per giocare i playoff di A2: un'altra impresa per il professore?

Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla salvezza di Scafati con l'ennesima prestazione super (30 punti, 7/10 da tre) nel match contro Brescia, l'infinito David Logan, 40 anni, vice cannoniere della serie A con 18,4 punti di media, approda in Brianza a Cantù per i playoff di A2 e per provare a riportare in serie A lo storico club canturino. Un accordo che dovrebbe essere ufficiale a breve e che prevede inizialmente solo questi due mesi di impegno.

I playoff di serie A-2 stanno per cominciare (sabato e domenica gare-1) e il mercato ribolle. Logan, che ha passaporto polacco, ritroverà coach Meo Sacchetti con cui ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana a Sassari.