Logan-show, Scafati sbanca Pesaro. Sacripanti: «Vittoria di testa e cuore»

Vittoria dal peso specifico enorme per la Givova Scafati che dopo aver battuto Brindisi la scorsa settimana, stende la squadra pesarese in terra marchigiana per 79-86, con un quarto quarto da incorniciare trascinata dal fenomenale 40enne Logan (nella foto).

Passo avanti importante della squadra di Sacripanti verso la salvezza. "Siamo stati bravi a restare vicini,e poi a piazzare l'allungo nel finale. Per noi una vittoria che conta tantissimo, ottenuta con testa e cuore", dice Sacripanti.

Partita in cui Pesaro ha condotto nella prima parte ma con gli scafatesi sempre vicini nel punteggio (a metà gara -6), anche con Logan impreciso e limitato dalla difesa pesarese. Poi nella ripresa pian piano gli ospiti si sono portati a contatto chiudendo a -3, grazie ad un eccezionale presenza sotto canestro di Trevor Thompson. Poi lo show di David Logan che dopo una prima parte sottotono, si scatena letteralmente, in particolare con un quarto quarto da 12 punti che scavano il solco. Oltre a Logan, che chiude con 18 punti, partita da incorniciare per Thompson (15 punti e 15 rimbalzi), poi Pinkins (18) e Rossato (16).