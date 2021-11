Ora è ufficiale, Lynch è della Gevi: esordio con Cremona il 5 dicembre

Napoli ha il suo totem. Dopo l'infortunio di Elegar che ha lasciato la squadra senza centro titolare di ruolo, la Gevi ha ingaggiato Reggie Lynch, un centrone di 208 centimetri e 118 kg che sempra l'uomo giusto al posto giusto per caratteristiche. E' grosso ma atletico, stoppatore provetto e difensore. Arriverà a giorni per alllenarsi con la squadra fino alla partita del 5 dicembre con cremona. Domenica infatti c'è la sosta.

Nato a Edina, nello stato americano del Minnesota, Lynch ha giocato per le università di Illinois e di Minnesota, poi in Europa con il Kalev/Cramo in Estonia, realizzando una stagione da 13.1 punti, 5.8 rimbalzi e 2.3 stoppate, 17.1 di valutazione e vincendo il campionato. Poi l'esperienza con la maglia dell’Urania Milano, in A2, con 11.3 punti, 6.5 rimbalzi, e 2.6 stoppate di media per gara, per una valutazione complessiva per gara di 14.7.

Successivamente la Russia con il Lokomotiv Kuban, 9.4 punti per gara, 4.6 rimbalzi e 2.2 stoppate, e questo inizio di stagione con l’Iraklis Salonicco, nel massimo campionato greco: 12 punti di media per gara, 5.3 rimbalzi e ben 3.5 stoppate per gara. Napoli ha così speso l'ultimo visto disponibile ma si spera che il suo debito con la sfortuna lo abbia già abbondantemente pagato.