Trent’anni, e sono volati. Era il 7 novembre del 1991, George Bush Senior era presidente degli Stati Uniti e i Chicago Bulls di Michael Jordan campioni Nba in carica. Il re di Los Angeles era un uomo dal sorriso perenne, un playmaker con un fisico mai visto che aveva fatto sognare i tifosi dei Lakers per dodici anni, con cinque titoli e magie a non finire. Apple TV + distribuirà nel 2022 una miniserie documentario in quattro puntate su di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati