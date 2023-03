Marzo Donna 2023 al Comune: presente anche la Gevi Napoli

Il presidente della Gevi Napoli Basket, Federico Grassi, il coach Cesare Pancotto, i giocatori Simone Zanotti e Nicolò Dellosto, il team manager Alessandro Di Fede ed il responsabile marketing Nicola Tolomei hanno preso parte quest’oggi a Palazzo San Giacomo, alla presentazione della Rassegna Marzo Donna 2023: “Specchiarsi e Ri-specchiarsi…Conoscere e Ri-conoscere l’immagine di sé”. La rassegna di eventi culturali proposti da enti ed associazioni del terzo settore si terrà fino al 23 marzo ed ha lo scopo di sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e contro le discriminazioni e la violenza di genere.

"Lo scopo della nostra iniziativa è sempre quello di mettere al centro le donne – ha sottolineato l’assessore Emanuela Ferrante - di dar loro spazi nuovi, necessari anche per sensibilizzare la società sulla necessità di garantire a tutte dignità, tutela e parità di diritti che purtroppo, ancora oggi, mancano. Gli eventi in programma vogliono contribuire a diffondere i valori delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. La battaglia per aiutare le nostre donne è ancora molto lunga, l'obiettivo di tutti, a partire dalle istituzioni, deve essere lavorare perché le donne abbiano maggiore consapevolezza e per aiutarle a trovare la giusta collocazione nella società”.

Tra gli intervenuti, con il sindaco Gaetano Manfredi, anche l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e l'assessore all'Istruzione, Maura Striano la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, la presidente della Consulta delle Elette Annamaria Maisto ed il presidente della Commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito.

“Non ci dobbiamo illudere – ha dichiarato il Sindaco Manfredi - che i problemi di parità siano stati risolti Il cambiamento è possibile, abbiamo tanta strada da fare ma se si lavora e si porta avanti un'azione sinergica sociale poi le risposte si ottengono: dobbiamo passare dalla parità enunciata alla parità praticata”.

E proprio per sensibilizzare la società e le donne a denunciare le violenze, l'amministrazione in questi mesi ha lanciato la campagna sociale 'Io Lotto' realizzata dall’Agenzia Italya che ha visto la partecipazione di volti noti dello spettacolo e della televisione in veste di testimonial dei diversi spot diffusi il giorno 8 di ogni mese. A tutti loro è andato il riconoscimento. Sono state consegnate targhe: Veronica Maya, Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro, Patrizio Rispo; Irma Testa, Michele Caputo, Chiara Conti, Miriam Candurro, Ilenia Lazzarin, Shalana Santana.

Ringraziamenti speciali per la campagna Marzo Donna 2023 sono andati all’interprete Martina Guarino, ai tecnici di foto e riprese Emanuele Solimene, Cosimo D’Auria di ALICAM, Roberta Inarta e Carlo Picone della Scuola di Cinema, per gli studi di registrazione;