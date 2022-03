Match spartiacque per la Gevi a Cremona: Sacripanti: "Per vincere ci vorrà solidità".

E' un match spartiacque quello di domani sera della Gevi Napoli a Cremona. Un recupero delle ventesima giornata che può valere la salvezza in anticipo per gli azzurri (anche se non matematica). Altrimenti c'è il rischio di essere risucchiati nella zona pericolosa della classifica. Il match si giocherà al PalaRadi di Cremona con inizio alle 20. La squadra cremonese, infatti, dopo la sconfitta di Varese, è rimasta da sola in coda alla classifica e, contro gli azzurri, cercherà di tornare al successo. Anche sfruttando l'inserimento di Juskevicius, guardia neo arrivata con esperienza e punti nelle mani. Nella gara d’andata disputata al PalaBarbuto lo scorso 5 dicembre, successo degli azzurri in volata per 91 a 88. Jordan Parks, con 18 punti fu il miglior realizzatore della gara.

Sacripanti: "Siamo venuti a Cremona consapevoli dell’importanza della partita. La Vanoli si è mossa sul mercato ingaggiando Juskevicius, un giocatore molto forte. A Napoli, nella gara d’andata, abbiamo sofferto vincendo di soli 3 punti. Dovremo fare una partita molto solida per vincere, sarà molto dura, servirà grande energia. Abbiamo messo dentro due giocatori nuovi negli ultimi tempi, stiamo cercando soluzioni e chimica per l’ennesima volta in questa stagione. Stiamo però allenandoci finalmente tutti insieme dopo un lungo periodo. Siamo consapevoli delle nostre difficoltà, stiamo andando però verso la strada giusta. A Bologna non abbiamo mai mollato, segno di buona mentalità. Questa volta servirà un approccio buono per tutti i 40 minuti.

La gara tra Vanoli Cremona e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.