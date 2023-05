Matteo Imbrò lascia Scafati: giocherà i playoff di A2 ad Agrigento

Addio anticipato a Matteo Imbrò. Dopo la salvezza conquistata con quell'incredibile finale di partita contro Brescia, la Givova Scafati rende noto che è stato risolto anticipatamente e consensualmente il contratto che lega la società al play Imbrò. Il giocatore infatti è già in partenza per Agrigento dove giocherà i playoff di A2 per la promozione in A.

Nel comunicato del club campano, «la proprietà e la dirigenza del club ringraziano l’atleta per l’impegno profuso in campo nel corso dell’intera stagione agonistica con dedizione e professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera».