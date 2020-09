Mancava solo lui all'appello. Josh Mayo, è arrivato stasera all'aeroporto di Capodichino. Con lui la rrosa della Gevi è completa. Mayo si è subito sottoposto al tampone come da prassi consolidata in questi giorni nelle strutture mediche presenti all'aeroporto di Capodichino. Nei prossimi giorni inizierà la preparazione agli ordini di coach Sacripanti insieme ai suoi nuovi compagni per iniziare la sua avventura con la maglia della Gevi Napoli Basket. Biennale il contratto di Mayo, 33 anni, che proverà a dare una mano concreta al club azzurro per il ritorno in A1 auspicato dalla città cestistica. «Sono davvero felice di approdare in una piazza come Napoli - dice Mayo - Il roster e la dirigenza lavoraranno in sinergia per raggiungere gli obiettivi e fare una grande stagione». E' un giocatore che l'anno scorso ha chiuso vicino ai 16 di media in A1 a Varese.







