Mercato Gevi Napoli: tante conferme e l'obiettivo Camara, gigante di 2,14

Comincia a muoversi il mercato della Gevi Napoli. Per il nucleo italiano, dopo le conferme apparse subito certe di Zerini e Uglietti, ora si profilano le permanenze di Marini, fortemente motivato a restare e con contratto per il 2021-2022, per Monaldi, che anche lui ha il contratto per la prossima stagione, e forse anche per Lombardi. Con Mayo e Parks vicini al rinnovo, sarebbero così già 6 o 7 i giocatori per il prossimo campionato. Il nome nuovo come cambio del centro americano ancora da scegliere, è quello di Gora Camara (nella foto), classe 2001, 2,14 per 114 kg, status da italiano e di proprietà Virtus Bologna, L'anno scorso ha giocato in prestito alla Novipiù Casale con 9,1 punti e 8,7 rimbalzi di media gara in 20 minuti e ora sarebbe dirottato in prestito al Napoli. Il suo probabile ingaggio taglia fuori dalle conferme Iannuzzi. Nato a Dakar, Camara rappresenta uno dei più interessanti prospetti nel suo ruolo a livello internazionale. La Virtus Bologna lo ha portato in Italia nella stagione 2017-18 per iniziare il suo percorso di formazione italiana. Camara ha braccia lunghissime oltre a centimetri e chili, 3 anni fa all’Adidas Next Gen Tournament, la competizione giovanile di Euroleague Basketball, è stato MVP di una rassegna chiusa con delle medie di 12.3 punti, 15.5 rimbalzi e 24 di valutazione. Per il resto si allontana, ed è un gran peccato, la chance di vedere in azzurro Davide Moretti.