Michael Jordan batte Maradona: la maglia n. 23 venduta per 10 milioni

Michael Jordan batte Diego Armando Maradona. La maglia del fuoriclasse del basket, quella numero 23 dei Chicago Bulls indossata nella prima delle sei finali per il titolo Nba 1998 contro gli Utah Jazz (la serie che diede poi vita alla serie televisiva Last Dance su Netflix), è stata venduta in un'asta allestita dalla casa Sotheby's per 10,1 milioni di dollari (10,1 milioni di euro). Ignoto l'acquirente che ha battuto la concorrenza di altri 19 partecipanti.

È il l prezzo più alto pagato nella storia per la divisa di un campione, superiore ai 9,3 milioni di dollari (9,3 milioni di euro) spesi da un arabo per acquistare la maglia indossata da Maradona nel secondo della storica partita contro l'Inghilterra ai Mondiali dell'86, quella della Mano de Dios e del Gol del Secolo. La maglia di Diego era stata messa a disposizione di Sotheby's dall'ex centrocampista inglese Hodge, a cui il capitano della Seleccion l'aveva regalata negli spogliatoi dell'Azteca di Città del Messico, anche se le figlie di Maradona - nonostante tutti gli accertamenti compiuti dalla prestigiosa casa d'aste americana - avevano inizialmente dichiarato che non si trattava di quella originale.