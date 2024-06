Basket, Milano batte 81-78 Bologna. Olimpia avanti 2-1 nella finale scudetto. Dove vedere gara 4

Una partita di pallacanestro si decide spesso nei secondi finali. Anche gara 3 di finale scudetto è così, ma l'azione finale sarà a lungo oggetto di discussione. Belinelli ha appena sbagliato la tripla del pareggio, la palla schizza su Napier e finisce fuori. Mancano due secondi. In campo gli arbitri la assegnano a Bologna, poi vanno all'instant replay e sembrano confermare la decisione inziale. Paternicò si assume la responsabilità di invertire il possesso, tra lo stupore degli altri due arbitri e le proteste vibranti dell'allenatore della Virtus. Finisce 81-78 e l'Olimpia si porta avanti 2-1 nella serie scudetto, ad una partita dalla vittoria.

L’EA7 è quasi sempre in testa e sfrutta piccoli dettagli per battere Bologna. Quattro in doppia cifra, ma Bologna ha tirato con quasi il 58 per cento da due. Niccolò Melli con i suoi 9 rimbalzi diventa il miglior rimbalzista nella storia di Milano, superando Dino Menegnin. Gara 4 tra 48 ore ancora al Forum con diretta tv su Dazn, Eurosport 1 e in chiaro sul Nove e su Dmax, al canale 52 del digitale terrestre.

LA PARTITA

Forum di Assago tutto esaurito con folta presenza di tifosi della Virtus. Equilibrio iniziale, ma il ritmo è molto alto e si segna tanto, 12-11 al quarto. Si schiaccia da una parte e dall’altra, il pubblico gradisce. Hall sulla sirena regala il 29-25 al termine di un primo periodo scoppiettante. Flaccadori e Napier danno il massimo vantaggio Olimpia: 41-34 al 16esimo. Mickey e Pajola con una tripla sulla sirena rimettono in corsa Bologna. Al riposo lungo è 46-44.

Al rientro in campo, prosegue l’equilibrio. Mirotic cresce in attacco per il 55-50, Voigtmann da tre per il 58-54 al 27esimo. Il terzo periodo si chiude ancora nel segno di Pajola: assist per Mickey e canestro del 62-59. La partita non ha un padrone anche nell’ultimo quarto, nonostante Milano conservi sempre qualche punto di vantaggio. Al 35esimo è 71-68. Mirotic e Napier tengono vivo l’attacco dell’Olimpia ma rispondono dall’altra parte Mickey (17 punti) e Shengelia per il 79-78 a 50 secondi dalla fine. Mirotic (21 punti) mette i liberi dell’81 -78 a 12 secondi dalla fine. Ultimo possesso della Virtus che sbaglia da tre con Belinelli, poi, come detto, la decisione che decide la partita a due secondi dalla fine. C'è un tocco di Napier e la palla finisce fuori. Gli arbitri vanno a rivedere, sembrano confermare la scelta di dare la palla alla Virtus, ma Paternicò decide per cambiare la decisione. Vince Milano, Bologna protesta.

Tra 48 ore gara 4 potrebbe regalare lo scudetto all’Olimpia.