Monaldi saluta Scafati: va a Udine La Givova vicinissima a Fabio Mian

Monaldi (nella foto) saluta Scafati. Il play che è stato protagonista di due stagioni in maglia Givova, va a a Udine. L'arrivo di Imbrò aveva tolto ulteriori minuti al giocatore di Aprilia che nelle recenti partite non era mai entrato in campo. Ovvio fosse una situazione da risolvere e infatti arriva l'annuncio del suo approdo in maglia Apu Udine dove la dirigenza spera possa ripetere quanto già fatto a Napoli e Scafati, con doppia promozione in A. E ora a Scafati è atteso Fabio Mian, che contestualmente all'arrivo di Monaldi ha rescisso il contratto con il club udinese. Quasi uno scambio, dunque, anche se i ruoli sono diversi. Mian infatti è un'ala. La Givova Scafati con un comunicato ha reso noto di aver "consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Diego Monaldi. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato e per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione. Diego Monaldi è stato uno degli indiscussi protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che pertanto gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera, affinché sia foriera di ulteriori importanti risultati e traguardi".