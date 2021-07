Monaldi sceglie la Givova Scafati: l'ex Gevi Napoli sarà il play titolare

Aveva da poco salutato i tifosi napoletani dopo la rescissione del contratto con la Gevi Napoli. Ora arriva la notizia che Diego Monaldi sarà il play titolare di Scafati, che anche quest'anno punterà al salto di categoria. Il club del patron Longobardi ha trovato infatti l’accordo con il playmaker di Aprilia che rinforzerà il parco italiani della Givova.

Il 28enne regista, già campione della serie A2 2020/21 con la maglia di Napoli (9,4 punti e 3,3 assist) ha dunque scelto il club scafatese per una nuova sfida nei campionati di A2. Monaldi è un play con doti offensive importanti, capace di adnare sempre in doppia cifra e con ottime percentuali anhe nel tiro da 3. La sua esperienza e la sua indiscutibile qualità potranno fare tanto per la squadra allenata da Alessandro Rossi.