Montecatini-DelFes ancora ko: è 2-0 per Herons

L’idea di aver buttato via gara 1 di finale playoff contro Montecatini ha prodotto una DelFes inconsistente nel secondo match della serie. I biancoverdi sono stati travolti 81-60 dalla squadra toscana, che ha da subito azzannato la partita finendo per giocare la sua pallacanestro: fisicità ed intensità sono state le parole d’ordine del match. Il primo tempo è stato un film dell’orrore per la squadra di coach Crotti, che è andata al riposo sul -24 (42-18) con appena 18 punti subiti.

Alidilà delle basse percentuali, 4/26 dal campo, Avellino non ha mai visto il canestro per meriti della difesa della Herons.

Toscani spigolosi in difesa, bravi a giocare d’insieme nella metà campo offensiva trovando tiri aperti a difesa schierato ed andando in campo aperto. Avellino, però, non è riuscita a far valere le sue qualità tecniche finendo per farsi prendere anche dal nervosismo.

Tre i tecnici fischiati ai biancoverdi nella prima metà di gara. Nella ripresa Montecatini ha proseguito con la sua aggressività, mentre gli irpini hanno cercato di giocare con maggiore razionalità affidandosi a chi avesse maggiore energia, ovvero Chinellato. I biancoverdi sono arrivati sul -13 (56-43), ma la rincorsa è stata frenata dalla Fabo, mentre coach Crotti è stato espulso per proteste dopo due minuti dell’ultimo periodo di gioco. La partita, in sostanza, finisce qui, un peccato per i primi venti minuti in cui gli irpini sono rimasti negli spogliatoi. Venerdì si torna in campo al DelMauro per gara 3.