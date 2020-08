Alla vigilia del raduno precampionato (che scatterà l'1 settembre con le visite mediche) arriva la presentazione del nuovo logo. Il Napoli Basket, all'inizio della stagione fondamentale del nuovo corso, con obiettivo il salto di categoria, annuncia la nascita del nuovo logo ufficiale della società. I dettagli della presentazione saranno illustrati lunedì 31 agosto nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 nella cornice della nuova sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in Piazza Museo n.19, che sarà inaugurata proprio in questa occasione. Oltre al direttore del “Mann” Paolo Giulierini, interverranno per la società partenopea il presidente Federico Grassi, l’amministratore delegato Alfredo Amoroso ed il socio Francesco Tavassi. Sarà presente inoltre il coach della Gevi Napoli Basket Pino Sacripanti, insieme ai riconfermati Diego Monaldi (nella foto) e Daniele Sandri. © RIPRODUZIONE RISERVATA