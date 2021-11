Napoli ospita il basket giovanile europeo: dal 25 novembre al Palabarbuto la EYBL

Arriva il grande basket giovanile europeo. Il Napoli Basket ha comunicato che Napoli è stata infatti prescelta come sede per disputare la prima tappa del torneo internazionale Eybl, ovvero l'European Youth Baskeball League, prestigiosa manifestazione riservata al basket giovanile.

A Napoli si svolgerà il torneo riservato alla categoria degli under 17, ovvero nati nel 2005. Tutte le gare, che vedranno confrontarsi ben 9 formazioni, si disputeranno al Palabarbuto dal 25 al 29 novembre. La manifestazione è nata venti anni fa, alla prima edizione vi hanno partecipato solo 6 squadre. Da allora il torneo si è allargato fino a comprendere più di 180 squadre (suddivise su cinque fasce di età), provenienti da ben 25 differenti paesi e si è ormai consacrato tra le vetrine più accreditate del basket giovanile internazionale.

La BC Napoli Basket allenata da coach Alfredo Lamberti (nella foto), con la formazione giovanile under 17, parteciperà all’importante torneo internazionale a Napoli, mentre la formazione under 19 guidata da coach Stefano Scotto di Luzio sarà impegnata nella tappa dell’EYBL che si disputerà a Cluj (Romania) dal 22 al 25 novembre 2021. Con Napoli ci saranno

Oknoplast Korona Kraków (Polonia), Ratgeber Academy (Ungheria), Leii Bucharest (Romania), Zsiros Academy (Ungheria), USK Praha (Rep.Ceca), Crest Academy (Regno Unito). Next step Step Academy (Italia) Vienna D.C Timberwolves (Austria).

Gli azzurri della BC Napoli Basket parteciperanno a due stage: Napoli (25-28 novembre 2021), e Budapest (20-23 Gennaio 2022). In ogni stage si disputeranno 4 partite; al termine delle due tappe le prime due squadre del girone accederanno alla fase successiva. Questo il calendario: giovedi 25/11/2021 ore 19,30 USK Praga-BC Napoli Basket, venerdi 26/11/2021 ore 15,30 BC Napoli Basket- Ratgeber Academy, sabato 27/11/2021 ore 17,00 Vienna D.C. Timberwolves-BC Napoli Basket, domenica 28/11/2021 ore 13,00 Oknoplast Korona Kraków-Bc Napoli Basket.