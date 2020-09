Lo sguardo ora è rivolto anche al futuro, per creare un grande vivaio da cui attingere per la prima squadra, un po' come faceva la Juve Caserta di fine anni '80 e inizio '90, con reclutamento e lavoro serrato sui giovani. Al Napoli Basket, nasce il "Progetto Academy". Iniziativa fortemente voluta e realizzata dal presidente Federico Grassi, un patito del basket giovanile e con indubbia ragione, e con il determinante supporto del gm Antonio Mirenghi e del nuovo ds Alessandro Bolognesi, con la supervisione tecnica di coach Pino Sacripanti (nella foto). Obiettivi l'ulteriore sviluppo ed alla crescita del settore giovanile e poter creare nuove sinergie con le molteplici e qualificate realtà del movimento già presenti a Napoli e provincia. Il responsabile tecnico del "Progetto Academy" sarà Alfredo Lamberti, già a capo del settore giovanile del Napoli Basket, insieme a Fabio Schisano che rivestira' il ruolo di dirigente accompagnatore.

Il "Progetto Academy" intende sopratutto offrire ai ragazzi una grande opportunità di crescita, costituendo un nuovo modello organizzativo che possa consentire un monitoraggio di tutte le giovani promesse presenti nel territorio cittadino, e collaborando con tutte le società, consentire ai migliori talenti della città di Napoli e Provincia, di crescere ai massimi livelli.

Per favorire un immediato sviluppo del nuovo "Progetto Academy",il Napoli Basket ha già ricevuto molte adesioni da parti di storiche società di basket ormai già consolidate nella realtà cittadina. Inoltre, grazie al neonato "Progetto Academy" il Napoli Basket parteciperà a tutti i campionati del settore giovanile. Nello specifico sarà protagonista nei tornei Under 20, 18, 16 e 15 eccellenza, partecipando inoltre anche ai campionati under 13 e 14. La Napoli Basket Academy sarà invece protagonista nei campionati regionali under 15, 16 e 18. Ed infine, sempre la Napoli Basket Academy, prenderà parte al campionato di Serie C Silver. Ultimo aggiornamento: 15:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA