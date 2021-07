Napoli Basket, nasce il Club dei 100: rete di sponsor per sostenere il club

Nasce ufficialmente il Club dei 100 annunciato dal presidente Federico Grassi dopo la promozione in serie A. La società, che ha alle spalle tre società leader nei loro settori di appartenenza, punta ad aggregare intorno all’ambizioso progetto sportivo cento aziende di riferimento del territorio, mirando a creare una rete di aziende del territorio, interessate a veicolare e rafforzare la notorietà del proprio marchio abbinandolo a quello del Napoli Basket. Sono previste diverse soluzioni di visibilità, tarate sulle esigenze e sugli obiettivi commerciali e di marketing specifici delle imprese aderenti.

«Nasce da un’idea di mio padre, Michele Amoroso, e intende dare visibilità alle aziende che decidono di affiancarci per dare forza ad un progetto che siamo sicuri possa essere vincente. Il ‘Club dei 100’ è creato per le aziende più innovative e dinamiche che, anche con costi accessibili e benefit di sicuro interesse, possono garantirsi ritorni di immagine e nuovi contatti all’interno del club», spiega l'amministratore delegato della società e titolare dello sponsor Gevi, Alfredo Amoroso (nella foto con Federico Grassi).

«Sono certo che le forze imprenditoriali della nostra città risponderanno in maniera positiva alla nuova iniziativa, primo significativo passo per l'imminente ed entusiasmante avventura in serie A», aggiunge Grassi.