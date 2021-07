Napoli Basket: sarà Gevi lo sponsor, Amoroso: «Assieme per il 5° anno»

Sarà sempre Generazione Vincente il title sponsor in serie A del Napoli Basket. L’azienda partenopea, fondata da Michele Amoroso e ora guidata dai figli, Alfredo e Andrea Michele, sarà presente con il marchio Gevi sulla divisa ufficiale e darà il nome, per il quinto anno consecutivo, alla squadra della città di Napoli nella massima serie. La famiglia Amoroso è anche azionista del club partenopeo. Alfredo Amoroso (al centro nella foto assieme a Sacripanti e Grassi), presidente e a.d. di Generazione Vincente: “Siamo orgogliosi di portare avanti per il quinto anno di fila, anche in un palcoscenico importante come la serie A, un progetto fortemente voluto da mio padre Michele fin dal 2017. Tutto ciò è il risultato della sua capacità di programmare e di crederci, sempre, prima da sponsor e poi da socio, capacità che hanno portato al raggiungimento di un traguardo a dir poco storico per tutta la città di Napoli. Altro progetto visionario, anche questo frutto di una sua idea e nel quale crediamo molto, è quello che abbiamo denominato ‘Club dei 100’, che intende dare visibilità alle aziende del territorio che decidono di affiancarci nel nostro percorso di crescita. Le prospettive sono molto positive, visto il forte interesse mostrato dagli imprenditori campani subito dopo il lancio dell’iniziativa. Un network che presto potrà diventare un vero «consorzio del territorio», dove le aziende potranno sentirsi parte di un progetto sportivo ambizioso, in grado di generare valore per l’intero tessuto economico e sociale campano. Faremo di tutto per rendere omaggio a mio padre anche in un campionato di così alto spessore, portando sempre in alto il suo nome, quello della città di Napoli e di Generazione Vincente”.