È sempre Gevi. Il Napoli Basket comunica di aver rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Generazione Vincente. Un connubio forte, visto che la famiglia Amoroso fa parte della triade dei proprietari del club, con Grassi e Tavassi. «Lo spirito di squadra, la mentalità vincente e la voglia di non mollare mai sono valori che uniscono Generazione Vincente al Team del Napoli Basket - sottolinea Michele Amoroso (nella foto con Grassi e Sacripanti) - È un’occasione importante non solo per incrementare la visibilità della nostra agenzia per il lavoro, ma anche per contribuire al rilancio della città di Napoli. La condivisione dei principi di lealtà e di sana competitività contribuiscono a rafforzare l’immagine della nostra città che si distacca sempre di più dai falsi miti. Abbiamo scelto di farci rappresentare proprio da questa squadra perché nel lavoro come nello sport, un gruppo unito e la propensione all’eccellenza possono trasformare obiettivi ambiziosi in risultati concreti».

Generazione Vincente è un’agenzia per il lavoro che dal 1998 opera in Italia con l’obiettivo di favorire la gestione flessibile delle risorse umane e consolidare il vantaggio competitivo delle aziende clienti. Con il lavoro di oltre 100 consulenti specializzati e 30 filiali dislocate su tutto il territorio nazionale, ogni mese contribuisce all’incontro tra domanda e offerta di lavoro per oltre 7.000 lavoratori.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA