Napoli Basket, il Gruppo Di Palo nuovo sponsor col marchio Crai

Il Napoli Basket ha siglatoto un accordo di sponsorizzazione con il Gruppo Di Palo che sarà anche presente con il logo Crai sulla divisa ufficiale che la squadra indossa nel Campionato di Serie A. Il Gruppo Di Palo fortifica il rapporto con il territorio diventando main sponsor del Napoli Basket per la stagione sportiva 2021-2022.

Il Gruppo Di Palo, sponsor della SSC Napoli dal 2008 attraverso le insegne di Supermercati Ottimo e Crai, la B&G Commercio Carni e il Cash&Carry Di Palo, è da sempre impegnato nel fornire supporto alle attività sportive del territorio a livello cittadino, regionale e nazionale sposando la vocazione a sostegno dello sport messa in campo da Crai già sponsor ufficiale della Federvolley.

«Il Basket - dice Giuseppe di Palo, presidente del Gruppo Di Palo - rappresenta i valori del nostro Gruppo e dell’insegna Crai, per questo siamo onorati ed entusiasti di intraprendere questa nuova avventura supportando una società sana che investe nel nostro territorio. Obiettivo del sodalizio è di dare maggiore visibilità al basket ed all’insegna Crai, avvicinando la nostra clientela al tema dello sport promuovendo uno stile di vita sano. ll raggiungimento di questo accordo si basa sulla condivisione degli stessi valori con la proprietà del Napoli Basket: passione, professionalità, radicamento al territorio e amore per lo sport».

Crai Campania, che raggiungerà i 60 punti vendita entro fine 2021, si impegna quotidianamente nel trasformare la spesa in un’esperienza sempre più vantaggiosa, completa e smart. Assortimento ampio e profondo con un’attenta selezione si prodotti freschi e freschissimi, le linee di prodotti a marchio come Crai Piaceri Italiani e Crai Bio rispondono alle sempre più diversificate esigenze dei clienti. A loro dedichiamo offerte, offriamo buoni sconto e collezioni di articoli per la casa. Ma l’esperienza continua anche fuori grazie all’App Crai e alla spesa online.

Ha detto il presidente del Napoli Basket Federico Grassi: «Insieme ai miei soci Alfredo Amoroso e Francesco Tavassi, siamo davvero orgogliosi che un'azienda importante come il Gruppo Di Palo, con il prestigioso marchio Crai, abbia deciso di entrare a far parte di questo importante e solido progetto sportivo. È doveroso ringraziare il presidente Giuseppe Di Palo, il direttore generale Enzo Maria Basciano ed il direttore marketing Antonio Grasso, per la fiducia che ci hanno accordato, avendo riscontrato immediatamente da parte del Gruppo Di Palo una grande passione, ed una lungimiranza imprenditoriale che oggi sono sempre più difficili da trovare nel mondo dello sport».