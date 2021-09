Napoli Basket trionfa nel 3x3 under 18: la società azzurra è campione d'Italia

Una bella notizia per il basket campano. Il Napoli Basket è campione d’Italia 3x3 Under 18. Oggi pomeriggio, a Treviso, i ragazzi azzurri hanno vinto le Finali Nazionali 3x3, trionfando al termine di uno spettacolare torneo, battendo in finale la Virtus Bologna per 22-11. Nei quarti di finale il Napoli Basket Team aveva superato Tolmezzo mentre in semifinale era arrivata la vittoria contro Lanciano. I neo campioni d’Italia hanno condotto un percorso perfetto, vincendo 8 partite su altrettante gare disputate. I protagonisti sono Flavio Cannavina, Lorenzo Cioffi, Simone De Riggi e Francesco D’Antonio, tutti appartenenti al settore giovanile del Napoli Basket. Dunque un ulteriore trionfo dopo quelli ottenuti dalla prima squadra nella passata stagione e la dimostrazione dell'importanza del settore giovanile per la società di Federico Grassi.