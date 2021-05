Napoli a Udine senza Eric Lombardi, Sacripanti: «Si vince giocando insieme»

Dopo il ko interno con Torino, duro impegno in trasferta domani alle 18 per la Gevi Napoli che nella penultima giornata del girone bianco di A2, affronta Udine. Gli azzurri, nonostante le ultime due sconfitte, sono primi a 10 punti con Torino ma con differenza canestri favorevole.

Ma a 8 ci sono Udine e Forlì e dunque domani sarà necessario vincere per conservare una delle prime due piazze. Ovviamente compito complicato soprattutto per l'assenza di Eric Lombardi, rimasto a Napoli per sottoporsi a terapie.

All'andata la Gevi vinse al PalaBarbuto per 71-63. Coach Sacripanti così presenta la gara alla vigilia: “Credo sia importante avere in testa due obiettivi. Il primo, quello di provare a vincere una partita compattandoci bene, partendo dalla nostra difesa ed il secondo, cercare di migliorare la nostra qualità di gioco per aumentare le percentuali di realizzazione.

Udine è una squadra molto forte con individualità eccezionali. Solo giocando insieme possiamo però riuscire a vincere anche in trasferta.” La partita sarà trasmessa in diretta su LNP TV Pass. e in diretta audio sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli Basket con cronaca di Michele Botti.