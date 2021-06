Napoli spietata, vince e chiude 3-0, Sacripanti: «Ora pronti per la finale»

Dopo aver sofferto in gara-2, la Gevi piazza l'allungo decisivo nella seconda parte del match e chiude la semifinale sul 3-0, qualificandosi in anticipo per la finale. Ora aspetterà la vincente tra Udine e Scafati che sono sul 2-1. Prima gara di finale domenica 20 giugno. Gli azzurri si sono imposti per 88-79, miglior realizzatore Mayo (nella foto di Gianluca Teodorini) con 14 punti, doppia-doppia per Parks, 12 e 10, ottimo Lombardi nell'ultimo quarto (13), bene anche Burns (13), importante Monaldi (10). Una vittoria di squadra per la formazione partenopea che ora è preoccupata per l’infortunio di Zerini.

L'allungo decisivo a metà terzo quarto dopo che Ferrara aveva condotto fion a quel momento.Coach Sacripanti: «Complimenti a Ferrara che ha giocato una grandissima serie, veramente bravi. I complimenti però li faccio ai miei ragazzi che anche oggi, nonostante l’infortunio immediato di Zerini e poi di Iannuzzi, sono stati bravissimi passo dopo passo a rientrare in partita. E’ stata una serie molto combattuta, a parte gara 1, ed è stato importante per noi vincere in 3 partite. Ora ci godiamo qualche giorno di riposo per poi essere pronti a giocare una finale importantissima».