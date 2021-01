Dopo la schiacciante vittoria contro Ferrara riecco la Gevi in campo domani alle 17 al Palabarbuto contro l'Eurobasket. Seconda partita in quattro giorni e ritmo da stakanovisti per gli azzurri che affrontano per la terza giornata di ritorno di A2, l’Atlante EuroBasket Roma. Un match da vincere naturalmente, per Napoli che pare ora davvero al top con Mayo (nella foto) visto in netto progresso mercoledì scorso. Roma è in gran forma, nell’ultima giornata ha battuto Pistoia e veleggia oltre il centroclassifica.

Nella gara d’andata, disputata al Palasport Avenali di Roma, gli azzurri si imposero per 83 a 72. Così Pino Sacripanti alla vigilia: “Dopo la bella vittoria con Ferrara torniamo in campo affrontando un avversario difficile come l’Atlante Roma. La formazione di coach Pilot ha una fisicità importante oltre a giocatori di talento. Nel corso della stagione hanno inserito giocatori importanti e già nella partita giocata in casa loro fecero bene mettendoci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi e pronti a recuperare energie fisiche e mentali continuando il lavoro prodotto con la Top Secret Ferrara.”

