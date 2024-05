Napoli, “Spring basket day”: un torneo per aiutare il progetto Tam Tam

È andato in scena il primo “Spring basket day”, un torneo triangolare giovanile nato per dare visibilità e sostegno al progetto Tam Tam di Massimo Antonelli, campione di basket della Virtus Bologna e del Napoli Basket negli anni '80.

Tam Tam è la grande realtà che ha messo al centro i ragazzi africani della zona di Castelvolturno con visibilità internazionale grazie al docufilm di Al Jazeera a loro dedicato che ha fatto il giro del mondo.

Il torneo è un'idea di Giovanni Dalla Libera, per un decennio giocatore del Napoli Basket in serie A e da anni allenatore di provate capacità. Al torneo hanno partecipato la Flegrea Basket di Carmine Scotti, la Ssd Europa dell'Istituto Sacro Cuore di Napoli di Dalla Libera e la Tam Tam di Antonelli, che ha schierato non solo ragazzi africani ma un vero melting pot con in campo anche un cinese e un ucraino. Un triangolare all'insegna della solidarietà e della purezza dello sport.

«Possiamo aiutare la Tam Tam donando il 5%1000 a questo Iban: IT33U0503440100000000012119», lo slogan è “La tua firma vale un sogno”, ha sottolineato l'organizzatore.