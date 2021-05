Napoli-Torino, mezzogiorno di fuoco: domani è in palio il primo posto

All'orario inconsueto delle 12, riecco al PalaBarbuto la Gevi Napoli che domani nella prima di ritorno del girone bianco di Serie A2, affronta la Reale Mutua Torino. Match complicato dal valoire dell'avversaria e dall'infermeria piena per gli azzurri. Mayo, Monaldi e Lombardi sono stati in bilico fino ad oggi. Sono disponibili ma il loro impiego è da valutare.

Gli azzurri, nonostante la sconfitta di Tortona, conducono il girone a 10 punti. I piemontesi sono secondi ad otto punti, con Tortona e Forlì. Nella gara d’andata, disputata due settimane fa, la Gevi vinse al Pala Gianni Asti di Torino, per 85-75 dopo un tempo supplementare con Pierpaolo Marini top scorer con 20 punti. Coach Sacripanti alla viglia:

“Affrontiamo una partita molto stimolante contro una squadra forte che siamo riusciti a battere a Torino. Veniamo da una settimana con qualche difficoltà dal punto di vista fisico, ancora non sappiamo bene chi sarà a disposizione. Sono però fiducioso perché quelli che hanno lavorato hanno avuto grande impegno e serietà. Sappiamo che ci saranno dei tatticismi molto importanti che verranno utilizzati in questa sfida. Proveremo in tutti i modi a vincere anche la sfida di ritorno.”

La partita Gevi Napoli Basket- Reale Mutua Torino sarà trasmessa in diretta sarà su LNP TV Pass.