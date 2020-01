Manca poco, questione di giorni. Entro questa settimana Napoli potrebbe annunciare un gran colpo di mercato, che trasformerebbe la Gevi nella mina vagante del campionafo di A2, una delle squadre da evitare (per le avversarie) anche in prospettiva promozione in serie A. Si tratta di Antonio Iannuzzi, 29enne centro avellinese, 28 anni, ora a Bindisi in serie A, che il club inseguiva da tempo assieme a Riccardo Cervi. Erano loro due i lunghi nel mirino. Alla fine la scelta è caduta su Iannuzzi, più pronto di Cervi, che invece è reduce da un infortunio e sta trovando gradatamente la miglior forma. Iannuzzi avrebbe trovato l’accordo con il club partenopeo per un contratto biennale, sicuramente anche estendibile. Il trasferimento potrebbe slittare di qualche giorno dati i problemi fisici di alcuni elementi del roster di Brindisi, in particolare di Dominique Sutton. Il passaggio dovrebbe essere definitivo dopo il match di Champions League di domani in Turchia contro il Besiktas. Iannuzzi, che è un ala-pivot capace anche di allontanarsi da canestro,sembra perfetto per giocare accanto a Sherrod. Quest'anno ha totalizzato a 1,8 punti e 1,7 rimbalzi di media in 7,5 minuti a gara in serie A. L'anno scorso a Varese, sempre in A, aveva giocato 9 minuti con 2,4 punti 2,2 rimbalzi. L'annata migliore in A a Capo d'Orlando nel 2016-17 con 21 minuti di media e 9 punti e 4,2 rimbalzi. Un innesto davvero super, un colpo di mercato del club condotto dal gm Antonio Mirenghi, che potrebbe far sognare i tifosi napoletani. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA