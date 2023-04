Gevi Napoli-Umana Reyer Venezia, mezzogiorno di fuoco ma Pancotto ci crede: «Difesa tosta e intensità»

Orario insolito, le 12, per un mezzogiorno che è facile pronosticare di fuoco per l’importanza della posta in palio. Dopo la super vittoria del sabato di Pasqua in casa della Virtus Bologna capoclassifica, match di cartello stamattina al Palabarbuto per l'anticipo di campionato tra Gevi e Umana Venezia che arriva da quattro vittorie consecutive ed è lanciata verso i playoff dove sarà la vera mina vagante.

La squadra lagunare era unanimamente considerata la terza forza del campionato nel ranking di inizio stagione ma poi è scivolata verso il basso dopo un brutto girone di andata. Via il coach storico De Raffaele, che evidentemente aveva fatto il suo tempo, dentro Neven Spahija, tecnico croato di provate capacità che l’ha rivitalizzata. Tre giorni fa in Eurocup è arrivato il ko contro l’Hapoel Tel Aviv e l’eliminazione, ma in campionato il passo è di alto profilo e la rosa è tale che anche Milano e Bologna nei playoff vorrebbero evitarla. Oltre Granger, Spissu, Watts, Brooks, Tessitori, Bramos, Willis, De Nicolao, Moraschini, c’è un ex come Jordan Parks che avrà voglia di fare bella figura davanti ai suoi ex tifosi.

Per Napoli la salvezza resta un’impresa complicata e sarà meglio evitare di basarsi sulle disgrazie altrui. Come il -16 affibbiato dal Tribunale federale alla Openjobmetis Varese per frode sportiva. I varesini oggi sarebbero sul fondo della classifica a 12 punti e con scarsissime possibilità di salvezza a meno di percorso netto nelle ultime 5 giornate. Dunque ci sarebbe già una retrocessa. Ma in Corte di Appello, la penalizzazione potrebbe essere ridotta o annullata e dunque meglio pensare a sé stessi e al proprio cammino. Per battere i veneziani ci vorrà una partita di altissimo livello, pari a quella contro le V nere, con gioco di squadra, voglia di passarsi la palla e difesa aggressiva. Ci sarà anche Wimbush che ha recuperato, dunque squadra al completo.

«Lavoro e fiducia, siamo concentrati sull'obiettivo salvezza visto che la strada rimane lunga e difficile – sottolinea Cesare Pancotto -. Venezia è in gran forma, sta risalendo la classifica che compete al suo blasone. Ha gioco e punti sia sul perimetro che all'interno dell'area, e giocatori molto forti e talentuosi. Dobbiamo giocare dentro al nostro sistema aggredendoli con la difesa nell'uno contro uno, nel tiro da tre punti, e nel gioco in area, oltre ad avere buone percentuali al tiro e qualità nel passarsi la palla. Connessi e continui per tutta la partita».

La gara tra Umana Reyer Venezia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eleven Sport e su Dazn. Coach Spahija alla vigilia dice: «La partita contro Napoli è molto importante per noi. Loro stanno lottando per salvarsi e lo stanno facendo bene, come testimonia la vittoria contro la Virtus Bologna in cui si sono imposti giocando la loro pallacanestro. Questo testimonia la qualità che hanno. Conosco da tanto tempo coach Pancotto che ha grande esperienza e sono certo preparerà la partita da par suo. Noi scenderemo in campo con il giusto atteggiamento, sappiamo di aver giocato una brutta partita contro l'Hapoel Tel Aviv e abbiamo ottimi giocatori che reagiranno nella partita di Napoli. Ho fiducia nei nostri ragazzi, sono certo che faremo bene. L'eliminazione dall'Eurocup non cambierà il nostro modo di lavorare e la nostra mentalità perché dobbiamo essere professionisti. Rappresentiamo la Reyer e dobbiamo indossare questi colori con grande senso di responsabilità».