«Vorrei giocare il mio ultimo anno all'estero»: non una semplice suggestione ma un vero e proprio desiderio quello espresso dalla stella Nba Kevin Durant, attualmente ai Brooklyn Nets, intervenuto alla web series americana 'How hungry are you?', prodotta da Bletcher report. Al momento fermo ai box per un infortunio al tendine d'achille, il due volte vincitore dell'Anello ha spiegato che «mi piacerebbe un giorno giocare a Barcellona. È il secondo miglior campionato del mondo, sarebbe bello giocarci, l'Eurolega è divertente. Ma è soltanto un'idea, non so se riuscirò a realizzarla. Sono certo però che sarebbe una bella esperienza». Il 31enne Durant, due volte oro olimpico con la nazionale Usa, ha ancora diversi anni in NBA davanti ma l'idea di volare in un altro continente lo affascina: «Ho vinto molte cose e molto velocemente - ha risposto - quindi ora devo vedere se posso ottenere di più. Ecco perchè mi piacerebbe giocare al di fuori degli Stati Uniti il mio ultimo anno». Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA