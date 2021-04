I Golden State Warriors battono al fotofinish i Milwaukee Bucks per 122-121. Certo, ci è voluto uno Steph Curry in formato Most Valuable Player per avere la meglio sui Bucks, rimasti senza Gianni Antetokoumpo, fermato da un fastidio al ginocchio, ma l'impresa è riuscita alla squadra di San Francisco. Il n° 30 dei Golden State ha regalato al suo pubblico l'ennesima performance impeccabile, mettendo a segno ben 41 punti con 14/21 dal campo, 5/10 da tre, 6 rimbalzi e 4 assist.

41 PTS

14-21 FG

5-10 3FG Stephen Curry got buckets tonight 👏@UAbasketball || Second Look pic.twitter.com/Xl8Ho3eRdz — Golden State Warriors (@warriors) April 7, 2021

Irreale il terzo quarto, con 19 punti a referto. Ottima anche la prestazione di James Wiseman in doppia doppia già all'intervallo (chiude con 13 punti e 10 rimblazi), ma anche quella di Kelly Oubre Jr., (19 punti) e di Kent Bazemore dalla panchina (18 punti con 6/10 al tiro). Californiani che tornano alla vittoria dopo sette sconfitte nelle ultime otto gare. Nei Bucks, privi del loro Mvp, salgono in cattedra Jrue Holiday (29 punti con 11/18 al tiro) e il solito Khris Middleton (28 punti e 7 assist per lui). Milwaukee che interrompe, invece, una striscia di vittorie che durava da tre partite.

