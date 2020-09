E' una giocata difensiva di James Harden a decidere gara-7 della sfida dei playoff Nba tra gli Houston Rockets e gli Oklahoma City Thunder, che i Rockets vincono 104-102 solo all'ultimo possesso, quando Okc non riesce a trovare un tiro con 1.1 secondi alla fine. I texani hanno 21 punti a testa da Eric Gordon e Robert Covington e 20 con 20 tiri da Russell Westbrook. Oklahoma City sfiora l'impresa seguendo la leadership di Chris Paul, che diventa il più vecchio giocatore a registrare una tripla doppia in una gara-7 (19 con 12 assist e 11 rimbalzi) ma l'eroe mancato della partita è Lu Dort, primo rookie a segnare 30 punti in una gara decisiva di playoff senza mai essere stato scelto al Draft. Solo 12 punti con 5/17 al tiro per Dennis Schroder.



Male anche Danilo Gallinari, che chiude con soli 4 punti e 6 tiri in 27 minuti di presenza in campo. L'azzurro contribuisce con 9 rimbalzi ma sbaglia tutte le tre triple della sua serata e anche l'unico libero, che lo vede in lunetta negli ultimi secondi. Intanto nella serie per il secondo turno i Miami Heat vincono per 116-114 e vanno sul 2-0 contro i Milwaukee Bucks. La sfida si decide nell'ultimo quarto, con un parziale di 13-2 che porta gli Heat sul +10 con meno di otto minuti da giocare ma Milwaukee non molla e la gara viene decisa solo sul possesso finale. Il migliore in casa Heat è Goran Dragic, alla sesta gara consecutiva di playoff con almeno 20 punti (23 con 4 triple per lui). Ottimo anche l'apporto di Tyler Herro dalla panchina (17 con 3/8 da tre), ma tutto il quintetto di coach Spoelstra (più Olynyk) va in doppia cifra. Per i Bucks Giannis Antetokoumpo chiude in doppia doppia, con 29 punti e 14 rimbalzi. Ultimo aggiornamento: 12:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA