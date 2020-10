I Los Angeles Lakers si portano sul 2-0 dopo gara-2, sui Miami Heat nelle Nba Finals, con il punteggio di 124-114. Le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic pesano su Miami a cui non basta Jimmy Butler autore di 25 punti e 13 assist. Mentre sono devastanti per i Lakers le prestazioni di LeBron James con 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist, e di Anthony Davis con 32 punti e 14 rimbalzi.



Intanto si apre la polemica sulla prossima estate, dato che è improbabile che il campionato Nba si fermi nel luglio 2021 per consentire ai giocatori di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha detto il commissioner della Nba Adam Silver, a margine della seconda partita delle Finals che ha visto di fronte questa notte Lakers e Heat, nel Disney Resort di Orlando, Florida. Secondo Silver «è improbabile che se partiamo tardi ci fermiamo per le Olimpiadi». La stagione 2020 del campionato è stata ribaltata dalla pandemia, chiudendo a marzo e riprendendo a fine luglio, più di un mese dopo che il titolo NBA sarebbe stato normalmente deciso. La stagione 2020-21 non inizierà prima di Natale, il che significa che durerà fino al 23 luglio 2021, data di inizio programmato dei Giochi di Tokyo. «Non c'è solo il problema di fermarsi per Tokyo», ha detto Silver. «I giocatori avrebbero bisogno di un campo di allenamento e poi hanno bisogno di riposo». Silver si è detto fiducioso che la decisione di non fare una pausa per i Giochi sarebbe ben tollerata negli Usa, ma potrebbe essere più difficile in altri paesi i cui migliori giocatori competono nell'NBA. «Sono un pò preoccupato per alcune delle squadre internazionali perché alcune delle loro stelle giocano nel nostro campionato e la loro assenza farebbe una grande differenza per quelle nazionali», ha detto. «Detto questo, posso solo dire che queste sono circostanze così straordinarie che anche se decidessimo di pianificare le Olimpiadi, come possiamo anche solo sapere come sarà il mondo la prossima estate e se si può andare avanti? in questi tempi straordinari tutte le regole convenzionali sono fuori discussione e tutti dovranno adattarsi».