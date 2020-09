Partono con il piede giusto le Finali di Western Conference per i Lakers, la franchigia di Los Angeles ha battuto in gara-1 i Denver Nuggets 126-114 grazie ai canestri di Anthony Davis in doppia doppia con 37 punti e 10 rimbalzi, e LeBron James, 15 punti e 12 assist. Dopo aver iniziato con una sconfitta le due serie precedenti, i Lakers cominciano subito bene l'incontro arrivando all'intervallo lungo avanti 70-59, un gap che aumenta ancora nel terzo parziale, +24, LeBron e compagni chiudendo poi la gara in gestione. I Nuggets, autori di due clamorose rimonte in questi playoff Nba contro Jazz e Clippers, hanno in Nikola Jokic e Jamal Murray i loro miglior marcatori con 21 punti a testa. Domenica notte è in programma gara-2. Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA