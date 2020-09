Continua la gara di rincorsa degli Oklahoma Thunder: sotto 2-0, capaci di pareggiare 2-2, dopo aver perso male gara-5 trovano la vittoria nella sesta per guadagnarsi una decisiva gara-7. CP3 segna 15 dei suoi 28 punti nel quarto quarto (con due triple consecutive fondamentali, 25 li mette Gallinari e 12 dalla panchina Dennis Schroder, che nonostante le brutte percentuali (5/16 al tiro, 0/5 da tre) viene lodato proprio da Paul a fine gara: «C'è chi scappa dalle responsabilità e chi le vuole: adoro giocare con lui» Danilo Gallinari sapeva di dover riscattare una gara-5 opaca (solo 1 punto con 0/5 al tiro) e recita da protagonista nella sesta sfida della serie, senza futuro: per l'azzurro ci sono 25 punti di cui 12 nel terzo quarto, quello che lancia i Thunder davanti, ma anche due liberi fondamentali a 3.8 secondi dalla fine per assicurare il successo ai suoi. Fa 3/3 dalla lunetta nella gara, tira 9/17 dal campo e un ottimo 4/7 dalla lunga distanza, catturando anche 5 rimbalzi e rubando due palloni. Playoff ancora senza sconfitte per i Miami Heat, che si prendono gara-1 contro la miglior squadra della Eastern Conference grazie ai 40 punti di uno scatenato Jimmy Butler ma anche con le super prestazioni di Goran Dragic (27 per lo sloveno) e di Bam Adebayo, autore di una prestazione da 12 punti (con 12 tiri), 17 rimbalzi (6 offensivi) e 6 assist. I Bucks perdono ancora gara-1 come fatto al primo turno contro Orlando. Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA