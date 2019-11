Solo due partite nella notte Nba: terza vittoria di fila per i New Orleans Pelican di Nicolò Melli (autore di 9 punti) mentre nella Eastern conference prosegue la marcia dei Milwaukee Bucks che vincono anche in casa di Portland (nonostante i 37 punti di CJ McCollum), trascinati da Giannis Antetokounmpo che chiude il match con 24 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. Per Melli e compagni vittoria a Phoenix in casa dei Suns per 121-124. Per l'azzurro 21 minuti complessivi sul parquet, due triple a segno su tre tentativi, condite con cinque rimbalzi e tre assist.Successo in trasferta anche per Milwaukee: 137-129 a Portland. Ultimo aggiornamento: 11:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA