Nba, Lakers e Bucks vincono e consolidano il primato

Vittoria facile e prima consolidato nel turno di questa notte in Nba per le capoliste Milwaukee e Lakers. I Bucks infatti hanno piegatocon il punteggio di 120-108 i New Orleans Pelicans che navigano nella bassa classifica a ovest; i californiani invece hanno travolto i San Antonio Spurs di Marco Belinelli per 129-102, con la solita grande prestazione di Lebron James (36 punti, 9 assist e 8 rimbalzi). Per l'azzurro, in predicato di cambiare casacca, un personale di 11 punti in un quarto d'ora di gioco. Nelle altre due sfide in programma, netto successo in rimonta dei Rockets sugli Hornets per 125-110, mattatore della gara James Harden che ha firmato ben 40 punti (e 12 assist e 9 rimbalzi). Infine vittoria di Denver, terza in classifica a ovest, su Portland che così rallenta la sua corsa a un posto per i playoff, risultato finale 127-99. Ultimo aggiornamento: 13:41