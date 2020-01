I Los Angeles Clippers si sono aggiudicati la sfida di vertice con i Dallas Mavericks, unico incontro in programma nel turno di questa notte in Nba. I californiani hanno prevalso con il punteggio di 110-107. Grande spettacolo in campo, con Kawhy Leonard che ha firmato 36 punti e 11 rimbalzi, mentre il suo rivale Luka Doncic dei Mavericks ha sfiorato una tripla doppia con 36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. A inizio gara brutto infortunio per Dwight Powell, per lui sospetta rottura del tendine d'Achille e stagione finita. Per i californiani è la quarta vittoria consecutiva. In classifica, a ovest, i Clippers al secondo posto tallonano i 'cuginì di Los Angeles, cioè i Lakers che fin dall'inizio della stagione sono al comando. Dallas invece occupa la quinta posizione. Ultimo aggiornamento: 11:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA