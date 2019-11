Nba, Harden trascina i Rockets al successo contro Golden State

Nove partite nel turno di questa notte in Nba. Sugli scudi il greco Giannis Antetokounmpo che con un personale di 38 punti, 16 rimbalzi e 9 assist ha guidato i Milwaukee Bucks al successo per 129-124 in casa dei Los Angeles Clippers, nei quali ha pesato l'assenza di Kawhy Leonard. I Rockets hanno portato a casa la sfida clou di questo turno, che li vedeva opposti a Golden State. È finita 129-112, mattatore il solito James Harden che ha firmato 36 punti e 13 assist. Buon successo dei campioni in carica, i Toronto Raptors sui Sacramento Kings per 124-120, grazie anche ai 24 punti di Kyle Lowry e i 23 di Pascal Siakam. Memphis ha rialzato la testa dopo tre sconfitte consecutive, ed ha battuto Minnesota 137-121. Nelle altre sfide Detroit ha vinto su New York Knicks per 122-102, gli Indiana Pacers hanno prevalso sui Wizards 121-106, e i Chicago Bulls hanno espugnato Atlanta per 113-109. Infine vittorie di misura per i Mavericks su Orlando 107-106 e di Utah Jazz sui 76ers per 106-104. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA