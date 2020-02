Sette partite nel turno di questa notte in Nba. In evidenza la vittoria in trasferta di Milwaukee Bucks sui campioni in carica, i Toronto Raptors, piegati con il punteggio di 108-97. Una vittoria che la dice lunga sul predominio dei Bucks, che fin dall'inizio della stagione occupano saldamente la prima posizione in classifica nella Eastern Conference. Successo anche per la capolista della Western, i Los Angeles Lakers che, grazie anche a uno straripante Lebron James (40 punti a segno), hanno battuto i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli, che ha firmato 11 punti. Punteggio finale a favore dei californiani 118-109. Bene anche la seconda della classe a ovest, Denver, vittoriosa senza problemi su Detroit per 115-98. È andata bene all'altro azzurro, Danilo Gallinari, che con i suoi Oklahoma City Thunder ha piegato di misura i Chicago Bulls per 124-122, con ben 24 punti messi a segno dal campione italiano. Nelle altre sfide, successo fuori casa per Boston a spese di Portland per 118-106, ennesimo ko per i Warriors, sconfitti dai Kings per 112-94. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA