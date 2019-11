Kawhi Leonard dà un dispiacere ai suoi ex compagni di San Antonio e con 38 punti (e 12 rimbalzi) è il grande protagonista della vittoria di Los Angeles sugli Spurs nella notte Nba. Un match in equilibrio per tre quarti gara prima che il parziale da 9-1 a metà terzo quarto indirizzasse la sfida in favore dei Clippers. Per i texani è la prima sconfitta stagionale. Soltanto due punti per Marco Belinelli. Nelle altre partite della notte, New Orleans ha battuto Denver 122-107, con i Pelicans alla prima vittoria stagionale che hanno visto in campo anche Nicolò Melli, alla prima da titolare e alla prima vittoria NBA in carriera. Secondo successo in tre giorni, infine, per Miami Heats che ha regolato 106-97 Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA