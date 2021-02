Nove le partite nella notte NBA. Torna al successo Philadelphia, che consolida il suo primato in classifica Est, sempre seguita come un'ombra dai Nets che hanno vinto anche questa notte e dai Bucks che hanno piegato Minnesota, ultima in classifica.

I Sixers hanno battuto 109-102 i Toronto Raptors, mentre i Nets hanno piegato i Kings 127-118 grazie anche a una pesante tripla doppia di James Harden (29 punti, 11 rimbalzi e 14 assist). È stata una passeggiata per i Bucks la sfida con Minnesota, fanalino di coda a ovest: è finita 139-112, su tutti spicca il greco Gianni Antetokounmpo con i suoi 37 punti. I Clippers hanno mandato al tappeto i Wizards con un netto 135-116, propiziato dalla gran serata di Kawhi Leonard autore di 32 punti. Nelle altre gare, da segnalare il ritorno alla vittoria (dopo ben 10 ko di seguito) dei Cavs contro gli Hawks di Danilo Gallinari per 112-111. Denver batte Portland con un'altra prestazione clamorosa di Jokic, che firma 41 punti.

Accordo NBA-giocatori, l'All Star Game 2021 si gioca: in campo il 7 marzo ad Atlanta

È finita 110-107 la sfida tra Dallas e Boston, decisa alla sirena da Luka Doncic (per lui 31 punti totali, 10 rimbalzi e 8 assist). Infine vittoria di Golden State sui New York Knicks per 114-108, protagonista in campo Steph Curry che ha messo il sigillo su 37 punti.

I risultati delle partite della notte NBA:

Dallas Mavericks-Boston Celtics 110-107

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 139-112

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 127-118

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 112-111

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 102-109

New York Knicks-Golden State Warriors 106-114

Orlando Magic-Detroit Pistons 83-95

L.A. Clippers-Washington Wizards 119-104

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 111-106

