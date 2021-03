C'è un protagonista nella notte Nba e porta il nome di Damian Lillard: il play di Portland segna 44 punti nel 123-119 con cui i suoi Portland Trail Blazers hanno battuto i Sacramento Kings. Bene ancora i Phoenix Suns, secondi in classifica nella Western Conference, alle spalle di Utah Jazz, che hanno avuto la meglio 120-98 su Golden State. Nei Warriors, complice anche l'infortunio di Steph Curry, prima partenza in quintetto per l'italiano Nico Mannion, che chiude una buona prova da 9 punti, 4 rimbalzi e 6 assist.

Ancora una serata negativa per i Clippers, caduti per mano dei Washington Wizards, certo non irresistibili sulla carta, eppure capaci di assestare un duro colpo alle ambizioni dei californiani, sconfitti 119-117. A guidare l'inaspettato successo dei Wizards sono stati l'uomo che guida la classifica dei cestisti con più punti in stagione Bradley Beal, autore di 33 punti, e Russell Westbrook che ha firmato 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Turno positivo anche per i Bucks, terzi nella Eastern Conference, usciti vincitori per 112-111 dalla gara contro i Grizzlies, piegati praticamente da un canestro di Jrue Holiday al suono della sirena. Nelle altre partite, da segnalare la vittoria di Boston su Toronto per 132-125, quella di Miami su New Orleans per 103-93, e quella di Okc sugli Spurs per 107-102

I risultati delle partite della notte NBA:

Toronto Raptors-Boston Celtics 125-132

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 117-119

Detroit Pistons-New York Knicks 104-114

Denver Nuggets-Indiana Pacers 113-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans 103-93

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 112-111

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 107-102

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 119-123

Golden State Warriors-Phoenix Suns 98-120

