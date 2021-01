Nella notte NBA a fare la voce grossa è un super Joel Embiid: il centro dei Sixers piazza 45 punti con 16 rimbalzi e aiuta Philadelphia a ritrovare il successo in un momento difficilissimo a causa delle tante assenze per covid. Miami - anche lei con solo otto giocatori a disposizione - va ko 137-134 dopo un overtime e alcune chiamate arbitrali discutibili nel finale del tempo supplementare. Non bastano i 34 di Tyler Herro, per i Sixers ci sono anche 29 punti di un tiratore ritrovato, Danny Green, che chiude col nuovo massimo in carriera di 9/21 dal campo.

Non si fermano i Lakers: i gialloviola battono 117-100 i Rockets di un Harden in odore di addio. Per la squadra di Los Angeles è la settima vittoria nelle ultime otto partite, segnale di quanto LeBron James (stanotte 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) e compagni abbiano ingranato e stiano puntando il secondo titolo consecutivo.

Vincono anche i Brooklyn Nets, ancora privi di un criticatissimo Kyrie Irving (fuori ufficialmente per motivi personali ma che è stato immortalato in alcuni video alla festa della sorella). Senza il play di Steve Nash ci pensa un super Kevin Durant: 34 totali alla sirena, con 13 assist e 9 rimbalzi e una tripla doppia sfiorata nel 122-116 su Denver. E le sue percentuali dal campo sono clamorose: 12/18 e 4/7 da tre e 6/7 ai liberi. Arrabbiatissimo Nikola Jokic - 23 punti, 11 assist, otto rimbalzi e ben sette recuperi - che prende a calci una sedia in panchina quando nel finale vede i Nets scappare avanti nel punteggio.

Turno da dimenticare invece per i Cavs, che in casa rimediano una pesante sconfitta a opera di Utah Jazz, con un differenziale altissimo: 117-87. Altro ko casalingo, questa volta di Golden State, che perde 104-95 con i Pacers.

