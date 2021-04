Nba, Tatum guida la rimonta Celtics: ko i Nuggets di Jokic

I Boston Celtics di Jayson Tatum nella notte Nba festeggiano a Denver il 28° successo stagionale, e a farne le spese sono i Nuggets, vicecampioni in carica della Western Conference e attualmente quarti nel seed dell'Ovest. Il netto punteggio finale, 87-105 per gli uomini di coach Brad Stevens, non rende onore ad una partita per lunghi tratti dominata dai coloradans, che guidati da un Nikola Jokic formato MVP - per lui 55^ tripla doppia di carriera, 14^ stagionale con 17 punti, 10 rimbalzi e 11 assist - si fermano troppo prima della linea del traguardo.

Nba, gli Utah Jazz ritrovano la vittoria: bene anche Bulls e Clippers. A Miami i Lakers vanno ko

Il parziale di rimonta dei Celtics a cavallo tra terzo e quarto periodo è di 31-3, con i verdi che limitano i padroni di casa a sole 8 realizzazioni negli ultimi 12 minuti seguendo la leadership su entrambi i lati del rettangolo di Jaylen Brown - che chiude con 20 punti e 8 rimbalzi - e il solito Tatum, miglior giocatore di serata con 28 punti a referto e una serie di giocate da artista del gioco nei minuti decisivi della frazione finale. Per i Nuggets non bastano i 22 punti dell'astro nascente Michael Porter Junior, che però spara a salve dai 7.25 terminando la gara con 1 su 12 dai 3 punti.

I match

Questi i risultati delle altre gare Nba giocate nella notte: Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 101-105, Denver Nuggets-Boston Celtics 87-105, Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans 109-116, Milwaukee Bucks-Orlando Magic 87-124, New York Knicks-Toronto Raptors 102-96, Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 117-119, Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 125-132, Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls 121-117, Los Angeles Clippers-Detroit Pistons 131-124, Portland Trail Blazers-Miami Heat 98-107.

Nba, Durant assente da 23 gare entra e segna 17 punti: Pelicans battuti 139-111. I risultati delle partite