Vittoria in trasferta per i Suns in Nba. I 28 punti di Chris Paul suonano la carica di Phoenix contro i Sixers, che in casa perdono per 116-113. Non si ferma più anche New York, battuta anche Atlanta 137 a 127. Sono sfortunati, invece, i Blazers che perdono per la seconda volta di un solo punto contro i Nuggets, 105 a 106. Tutto facile per Clippers e Jazz a Ovest, che battono rispettivamente 117 a 105 i Grizzlies e 89 a 112 Houston. Miami archivia la pratica San Antonio per 107 a 87. Beal guida Washington alla vittoria contro Golden State 118 a 114.

Le partite

La vittoria esterna dei Suns in casa dei Sixers è il titolo principale del turno di questa notte in Nba. Era il mach clou e se l'è aggiudicato la formazione di Phoenix, seconda nella Western Conference, ai danni del team di Philadelphia, primo della Eastern Conference e dominatore del campionato. È finita 116-113 per i Suns, ma il mattatore della serata è stato Joel Embiid che ha portato a casa ben 38 punti e 17 rimbalzi non sufficienti a evitare il ko casalingo, che tuttavia non mette a rischio la posizione di capolista dei suoi.

Serata negativa anche per la seconda della Eastern, i Brooklyn Nets, battuti per 114-103 dai Toronto Raptors. Ancora decisiva per i Nets l'assenza in campo di James Harden e Kevin Durant. Turno positivo invece per Utah Jazz, capolista a ovest, che è uscita vincitrice dalla sfida con i Rockets con un netto 112-89.

Bene anche i Clippers, attualmente terzi, che hanno rifilato un 117-105 a Memphis, che ora vede traballare l'accesso ai playoff. In chiave playoff è andata male anche agli Spurs che continuano a perdere terreno, stanotte hanno perso per 107-87 con Miami e ora sono decimi. Si è rafforzata invece Dallas, che ha battuto i Pistons 127-117 ed è risalita al settimo posto, penultima posizione utile per i playoff davanti a Memphis e Golden State, quest'ultima pure sconfitta, per 118-114 dai Wizards.

