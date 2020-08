Donovan Mitchell arriva fino a 51 punti, nella vittoria (129-127) di Utah contro Denver, e si aggiudica anche la sfida personale contro Jamal Murray, fermo invece a quota 50. È la prima volta, nella storia dei Playoff Nba, che due giocatori varcano la soglia di 50 punti in una stessa partita. Il successo è sofferto e arriva in volata, permettendo agli Jazz di portarsi sul 3-1. Tutto facile per Boston contro Philadelphia: 4-0 e serie chiusa con un 'cappottò dopo il 110-106 della notte. L'esito di questa serie non è mai stato in discussione. Il brusco stop potrebbe costare la panchina a Brett Brown. A guidare Boston ci pensa Kemba Walker da 32 punti. Il momento di svolta quando Tatum toglie inavvertitamente l'appoggio a Tobias Harris, facendolo cadere pesantemente a terra con tutto il peso sulla testa. Il giocatore dei Sixers, per alcuni minuti, resta sul parquet esanime e sanguinante: si teme il peggio poi, però, si rialza e torna negli spogliatoi. Se la caverà con un taglio all'altezza del sopracciglio. Harris torna perfino in campo e conclude il match. Dallas piega i Clippers per 135-133, grazie a una prestazione maiuscola di Luka Doncic, che ha giocato con una caviglia gonfia, ma questo non gli impedisce di realizzare 43 punti, compresa la tripla finale nel supplementare. Ai Clippers non bastano i 32 punti di Kawhi Leonard. Netto il successo dei Toronto Raptors (150-122), che si portano sul 4-0 e chiudono la serie a proprio vantaggio. Toronto pensa già alla sfida contro Boston nel secondo turno dei Playoff.



I risultati delle partite del primo turno dei playoff Nba, tra parentesi la situazione nella serie: Philadelphia 76ers-Boston Celtics 106-110 (0-4); Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 135-133 (2-2); Brooklyn Nets-Toronto Raptors 122-150 (0-4); Utah Jazz-Denver Nuggets 129-127 (3-1). Ultimo aggiornamento: 10:55