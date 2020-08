Quattro le partite nella notte dei playoff NBA. Pacers eliminati (0-4) per il quinto anno in fila al primo turno. Escono per infortuni nel terzo quarto sia Anthony Davis che Damian Lillard, ma la gara è già decisa: LeBron James trascina i Lakers al 3-1 nella serie. 3-1 anche per i Milwaukee Bucks sui Magic, mentre i Thunder di Gallinari impattano la serie contro Houston. Goran Dragic e Bam Adebayo trascinano i Miami Heat al successo per 87-99 sugli Indiana Pacers qualificandosi così per la semifinale di Eastern Conference. Non bastano ai Pacers i 25 di Victor Oladipo, i 22 con 14 rimbalzi di Myles Turner, i 21 di T.J. Warren. I Milwaukee Bucks si portano sul 3-1 battendo gli Orlando Magic con il successo per 121-106: 31 punti, 15 rimbalzi e 8 assist per Giannis Antetokounmpo, ma la vera buona notizia sono i 21 di un decisivo Khris Middleton. Dall'altra parte 31, 11 e 7 assist per Nikola Vucevic.



I Lakers, in campo con una maglia speciale per ricordare e onorare Kobe e Gigi Bryant, lo fanno anche vincendo una gara importante e portandosi sul 3-1 sui Blazers (135-115). Sei gli uomini in doppia cifra, con LeBron James a fare la solita parte del leone con 30 punti e 10 assist. I Blazers, con Damian Lillard limitato a 11 punti e uscito per infortunio, non trovano serate di grazia da parte di altri: Jusuf Nurkic arriva a 20 e 13 rimbalzi, CJ McCollum a 18, Carmelo Anthony a 16. L'equilibrio regna sovrano nella serie tra Oklahoma City e Houston. Dopo le prime due vittorie convincenti dei Rockets, i Thunder hanno ritrovato ossigeno confermando il successo di gara-3 al supplementare con un'altra partita vinta nel finale di gara. Prestazione per una volta opaca di Danilo Gallinari, poco preciso al tiro (3/10 per 9 punti finali) ma autore della giocata-chiave con quella rubata che ha tolto un possesso chiave ai Rockets mentre stavano andando in contropiede con la possibilità del sorpasso.