Un super LeBron James, alla 90ma tripla doppia in carriera, regala ai Lakers la vittoria contro Detroit piegata 106-99: per il play di Los Angeles a referto 21 punti, 14 rimbalzi e 11 assist e tanto basta nonostante i 28 punti di Derrick Rose tra i Pistons. Sugli scudi, oltre al 'Rè, anche Anthony Davis con 24 punti e 11 rimbalzi, mentre anche la panchina dà il suyo contributo decisivo (13 punti Caruso, 10 Caldwell-Pope e 11 Howard) Vince anche Miami su Portland (122-111), grazie ai 29 e ai 13 assist punti di Dragic, a cui da man forte Bam Adebayo (20 punti). Tra i Blazers in evidenza Damian Lillard con 34 punti e 12 assist, mentre il ritorno a casa del fischiatissimo Hassan Whiteside si chiude con una sconfitta, 21 punti e 18 rimbalzi. Nelle altre partite della notte italiana, Minnesota resiste alla rimonta di Cleveland (118-103) e Memphis vince a Phoenix (114-121).



Questi i risultati dell'NBA Sundays:

LOS ANGELES LAKERS-DETROIT PISTONS 106-99

MIAMI HEAT-PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-111

CLEVELAND CAVALIERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 103-118

PHOENIX SUNS-MEMPHIS GRIZZLIES 114-121

L.A. CLIPPERS-NEW YORK KNICKS 135-132